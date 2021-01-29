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Rusya'dan bomba hamle! Putin imzayı attı

29 Ocak 2021 Cuma - 19:47 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 19:47

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) beş yıl uzatılmasına yönelik kararı imzaladı.


Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, Yeni START anlaşmasını 5 Şubat 2026’ya kadar uzatan kararnameyi imzaladığı belirtildi.
 
ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.
 
Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.
 
5 Şubat 2011'de devreye giren 10 yıllık anlaşmanın süresi, 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

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Rusya Putin Silahların Azaltılması Anlaşması
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