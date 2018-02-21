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Rusya'dan BMGK'ya acil toplanma çağrısı!

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 20:41 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 21:22

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, BMGK'ye, Esad rejimin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki durumu görüşmek için toplanma çağrısı yaptı.


Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi  Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'ne, Suriye rejiminin abluka  altında tuttuğu Doğu Guta'daki durumu görüşmek için toplanma çağrısında bulundu.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde uluslararası barış ve güvenliğin  sağlanması konulu oturumda yaptığı konuşmada hem Genel Sekreter Antonio Guterres  hem de konsey üyelerinin Doğu Guta konusundaki endişelerini dile getirdiğini  söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ne yarın Doğu Guta'daki durumu görüşmek için açık  oturumda toplanması çağrısı yapan Nebenzia, bugün dile getirilen tüm kaygıların  ardından tüm tarafların görüşlerini ortaya koymaları için BM Güvenlik Konseyi'nin  toplanmasının gerekli olduğunu ifade etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Doğu Guta'da yaşanan  insani trajedi karşısında ''Bakışlarımızı çevirmeye devam edemeyiz.'' dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen de Doğu  Guta'nın ''ölüm ve yıkım bölgesi'' haline geldiğini söyledi.

 

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