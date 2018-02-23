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Rusya'dan BMGK'da Suriye kararı!

AA |  23 Şubat 2018 Cuma - 0:11 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 0:11

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söyledi.


BM Güvenlik Konseyi, rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'daki  katliamı görüşmek üzere toplandı.
 
Konsey'de konuşan Nebenzia, İsveç ve Kuveyt tarafından sunulan ve  Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen tasarı için ''gerçekçi değil''  değerlendirmesinde bulundu. arak, tasarı üzerinde uzlaşma olmadığını ifade etti.
 
Nebenzia, "üzerinde uzlaşma bulunmayan" tasarıyı bu haliyle  desteklemeyeceklerini ve bazı değişiklikler önereceklerini belirtti.
 
Tasarıda, Suriye'de 30 günlük insani ateşkes talep ediliyor ve bunun  BMGK'de kabul edilmesi durumunda 72 saat içinde yürürlüğe girmesi, sonraki 48  saatte de insani yardımlar ve tıbbi tahliyelerin başlaması isteniyor.
 
Nebenzia, Doğu Guta'da yaşanan katliama ilişkin ise orada  ''teröristlere karşı mücadele verildiğini'' ve Guta'da hala "binlerce terörist  olduğunu'' iddia etti.
 
ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kelley Currie ise Rusya'yı ''Doğu  Guta'da akan kanı durdurmaya yönelik her türlü anlamlı çabayı engellemekle''  suçladı.
 
İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog da BMGK'da bugün insanlığın  sınandığını ve Suriye'deki krize son vermek için çok büyük bir sorumluluk  taşıdıklarını söyledi.
 
Diğer yandan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark  Lowcock, Doğu Guta'da devam eden çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle son 24  saatte 50 sivilin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin yaralandığını ve  saldırılarda 7 hastanenin hedef alındığını kaydetti.
 
Lowcock, terörle mücadelenin sivillere yönelik saldırları ve şehirleri  yok etmeyi hiçbir şekilde meşrulaştıramayacağını vurguladı.
 
Öte yandan BMGK'deki toplantı öncesi BM Genel Merkezi önünde Doğu  Guta'da yaşanan insani duruma dikkati çekmek için eylem düzenlendi. Toplantı  öncesi üzerinde akıllı bilboard bulunan üç kamyonet, BM Genel Merkezi önüne  geldi. BM binası önüne gelen kamyonetlerin üzerinde ''Suriye'de 500 bin kişi  hayatını kaybetti nasıl oluyor da Güvenlik Konseyi hala harekete geçmiyor?''  şeklinde ifadeler yer aldı.

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