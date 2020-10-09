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Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Moskova daveti

09 Ekim 2020 Cuma - 10:08 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 10:11

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Rusya'dan gelen daveti kabul ettiler.


Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Rusya'dan gelen daveti kabul ettiler.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya geliyor." açıklamasını yaptı.

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