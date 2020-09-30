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Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a flaş çağrı

DHA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 19:06 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 19:48

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Rusya olarak Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'da toplantıya çağırıyoruz.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusyanın Dağlık Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne yönelik koşullar yaratmak için arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini ifade ederek, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Moskovada ağırlamak için hazır olduklarını söyledi.
 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusyanın Dağlık Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne yönelik koşullar yaratmak için arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini söyledi. Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı ayrı telefon görüşmelerinde, Rusyanın bakanları Moskovada ağırlamak üzere hazır olduğunu belirttiğini söyledi.
 

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