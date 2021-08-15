Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Zakharova, “Şaşırtıcı bir şekilde gerçek şu ki Afganistan’da her ikisi de ABD düşünce sürecinin sonucu olan iki güç karşı karşıya gelmiştir. Dünya, bir başka tarihi Washington deneyinin sonucunu dehşetle izliyor” dedi.
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- Rusya’dan Afganistan açıklaması: ABD’nin deneyinin bir sonucudur
Rusya’dan Afganistan açıklaması: ABD’nin deneyinin bir sonucudur
DHA | 15 Ağustos 2021 Pazar - 15:59 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 15:59