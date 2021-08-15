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Rusya’dan Afganistan açıklaması: ABD’nin deneyinin bir sonucudur

DHA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 15:59 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 15:59

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Maria Zakharova, Afganistan’a yönelik açıklamada bulundu. Zakharova, ülkenin içinde bulunduğu durumu, 'Washington’un deneyinin bir sonucu' olduğunu ifade etti.


Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Zakharova, “Şaşırtıcı bir şekilde gerçek şu ki Afganistan’da her ikisi de ABD düşünce sürecinin sonucu olan iki güç karşı karşıya gelmiştir. Dünya, bir başka tarihi Washington deneyinin sonucunu dehşetle izliyor” dedi.
 
 
 

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