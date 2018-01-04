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Rusya'dan ABD'ye: Uyarıyoruz

AA |  04 Ocak 2018 Perşembe - 16:07 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 16:07

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rybakov "ABD’yi İran İslam Cumhuriyeti’nin iç işlerine müdahale girişimine karşı uyarıyoruz" dedi.


Rus TASS haber ajansına konuşan Rybakov, son günlerde İran’da yaşanan olayları değerlendirdi.
 
Uluslararası toplumun gündemini meşgul eden İran’daki hadiselerin  ülkenin kendi iç meselesi olduğunu vurgulayan Rybakov, “Meydana gelen olayları  çarpıtma girişimlerine rağmen komşumuz dost ülke İran’ın bu zorluğun üstesinden  gelebileceğine, İran Nükleer Programı Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanması  dahil diğer sorunları çözmede güçlü bir ortak olarak şu andaki dönemden daha  güçlenmiş olarak çıkacağına eminim” ifadelerini kullandı.
 
Rybakov, ABD’nin nükleer programla ilgili kapsamlı ortak eylem  planındaki kararlılığı bozmak için İran’daki durumu kullanma niyetinde olduğunu  iddia ederek,  “ABD’yi İran İslam Cumhuriyeti’nin iç işlerine müdahale girişimine  karşı uyarıyoruz.” dedi.
 
İran’daki durumla ilgili ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyine (BMGK) toplama çağrısını da değerlendiren Rybakov, “Başka herhangi bir  ülkede olduğu gibi İran'daki iç sürecin BMGK’nın yasal görevleri ile hiçbir  ilgisi yoktur. Amerikalı meslektaşlarımıza diplomasinin temellerini bir kez daha  hatırlatmak üzücü.” diye konuştu.
 

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Sergey Rybakov ABD Rusya
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