Rusya'dan ABD'ye: Uyarıyoruz

Rus TASS haber ajansına konuşan Rybakov, son günlerde İran ’da yaşanan olayları değerlendirdi.

Uluslararası toplumun gündemini meşgul eden İran’daki hadiselerin ülkenin kendi iç meselesi olduğunu vurgulayan Rybakov, “Meydana gelen olayları çarpıtma girişimlerine rağmen komşumuz dost ülke İran’ın bu zorluğun üstesinden gelebileceğine, İran Nükleer Programı Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanması dahil diğer sorunları çözmede güçlü bir ortak olarak şu andaki dönemden daha güçlenmiş olarak çıkacağına eminim” ifadelerini kullandı.

Rybakov, ABD ’nin nükleer programla ilgili kapsamlı ortak eylem planındaki kararlılığı bozmak için İran’daki durumu kullanma niyetinde olduğunu iddia ederek, “ABD’yi İran İslam Cumhuriyeti’nin iç işlerine müdahale girişimine karşı uyarıyoruz.” dedi.