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Rusya'dan ABD'ye nükleer silah suçlaması!

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 20:29 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 20:31

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi, Avrupa ülkelerinin silahlı kuvvetlerini Rusya'ya karşı kullanmak amacıyla taktik nükleer silahlar konusunda eğitmekle suçladı.


İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden  Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Lavrov, dünyadaki karmaşık koşullar altında  özellikle küresel ve bölgesel düzeyde güvenliğin ve istikrarın sağlanması için  sistematik toplu bir çabaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
 
Lavrov, ABD'nin Avrupa'da bulunan stratejik olmayan nükleer silahlarla  "nükleer silahsızlanmayı" engellediğini belirterek, "ABD ordusu Avrupa  ülkelerinin silahlı kuvvetlerini Rusya'ya karşı kullanmak üzere taktik nükleer  silahlar konusunda eğitiyor." ifadesini kullandı.
 
ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'da kullandığı atom bombasına  atıfta bulunan Lavrov, "Şimdi, Avrupa vatandaşlarına kendi topraklarında, onu  kullanmış olan tek devlet tarafından sahip olunan en güçlü kitle imha  silahlarının konuşlandırılmasına hayır demelerini umuyoruz." şeklinde konuştu.
 
Lavrov, nükleer silahsızlanmanın açık şekilde uluslararası gündemin  ana maddesini oluşturmaya devam ettiğini dile getirerek, ülkesinin stratejik  saldırı silahlarının azaltılmasına katkı vererek üzerine düşen vazifeyi yaptığını  belirtti.
 
ABD'den yanıt
 
Silahsızlanma Konferansı'nda ABD'yi temsil eden Büyükelçi Robert Wood,  Lavrov'un suçlamalarına karşı söz hakkı alarak, "Bu dünyada yanlış giden her şey  için ABD'yi suçlayan tipik Rus açıklamalarından biri. Yoğun kar yağışı nedeniyle  de bizi hala suçlamadıklarına şaşırdım. Ama yakında o da olabilir." dedi.
 
Bugün Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı  Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin nihai hedefinin "nükleer silahlardan  arındırılmış bir dünya" olduğunu vurgulayarak, "Nükleer Silahların Yasaklanması  Anlaşması'nın (NPT) eksiksiz ve evrensel bir şekilde hayata geçirilmesi bunun  için doğru bir başlangıç noktasıdır." ifadesini kullanmıştı.
 

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