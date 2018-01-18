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Rusya'dan ABD'ye "nükleer anlaşma" eleştirisi

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 22:28 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 22:28

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik tutumunu eleştirerek, "Bazı ülkelerin siyasi çıkarları için uluslararası diplomasinin başarısını terk edemeyiz." dedi.


Rusya  Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nde kitle imha silahlarının önlenmesinin  görüşüldüğü toplantıda bir konuşma yaptı.
 
İran ile varılan nükleer anlaşmanın ABD yüzünden başarısız olmasının  Kuzey Kore'ye de olumsuz mesaj göndereceğini ve bütün uluslararası anlaşmaları  etkileyeceği uyarısında bulunan Lavrov, "Bazı ülkelerin siyasi çıkarları için  uluslararası diplomasinin başarısını terk edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta İran'a nükleer anlaşma  kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattığını açıklamıştı.
 
ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve  Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin  maddesini iptal etmeyeceği, İran'a sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün  uzatıldığını bildirilmişti.
 
  
 
 
 
 

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