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Rusya'dan ABD'ye misilleme! Büyükelçiyi Moskova'ya çağırdı

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 20:41 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 21:12

Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.


Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD  Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki  açıklamasından sonra Washington Büyükelçisinin Moskova'ya çağrıldığını bildirdi. 
 
Zaharova, Biden'ın, Putin'i "katil" olarak nitelendirmesi ve ABD  seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyecek" şeklindeki açıklaması  üzerine yazılı açıklama yaptı.
 
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un Moskova'ya  çağrıldığını belirten Zaharova, "Büyükelçi, istişareler ve ABD ile ilişkilerde  neler yapılacağını, nereye gidileceğini analiz etmek için Moskova'ya çağrıldı."  ifadesini kullandı.
 
 
Biden yönetiminin yaklaşık iki aydır iktidarda bulunduğuna dikkati  çeken Zaharova, "Yeni yönetimin 100 günü yakında tamamlanıyor. Bu da Biden  ekibinin hangi konularda iyi olduğunu, hangi konularda iyi olmadığını  değerlendirmek için bir sebeptir." yorumunda bulundu.
 
Zaharova, açıklamasında şunları kaydetti:
 
 "Washington'un son yıllarda çıkmaza soktuğu ve zor durumda olan  Rus-Amerikan ilişkilerini düzeltmek için yolların belirlenmesi bizim için  önemlidir. Eğer Amerikalılar bununla ilgili risklerin farkındaysa ilişkilerin  geri dönüşü olmayan şekilde bozulmasını önlemekle ilgileniyoruz. Bu konular,  Dışişleri Bakanlığındaki ve diğer ilgili kurumlardaki istişarelerde Büyükelçi ile  ele alınacak."
 
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil"  olduğunu öne sürmüş ve Putin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle  "bedel ödeyeceğini" söylemişti.
 

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