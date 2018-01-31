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Rusya'dan 5 Türk şirketine daha domates izni

31 Ocak 2018 Çarşamba - 19:09 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 19:09

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), 5 Türk şirketine daha Rusya’ya domates sevkiyatı yapma izni verdi.


Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre 5 Türk şirketine 1 Şubat'tan (yarın) itibaren Rusya'ya domates sevk etme izni verildi.
 
Ajansın açıklamasında "Rosselhoznadzor, Türkiye Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın verdiği garantiye istinaden, Aralık 2017'de ajansımız tarafından denetime tabi tutulan 5 Türk şirketinden daha Rusya'ya Türkiye menşeli domates sevk edilmesine izin verdi" denildi.
 
Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'den domates ithalarına yasak getiren Rusya yönetimi, 1 Kasım 2017'den itibaren Türk domatesine kapıları yeniden açmıştı. (sputnik)

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