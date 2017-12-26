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Rusya'dan 1 milyar dolarlık ‘Yuan’ hamlesi

26 Aralık 2017 Salı - 19:20 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 19:22

Rusya Maliye Bakanlığı’nın önümüzdeki yıl Çinli yatırımcıların talebini karşılamak üzere iç pazara test amaçlı 1 milyar dolara eşdeğer Yuan Bond sürmeyi planladığı bildirildi.


Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, konuyla ilgili açıklamasında, "Çinli ortaklarımızla bu konuda görüşüyorduk, fakat bu yıl (Yuan Bond'ları) pazara sürmeyi planlamamıştık. Büyük bir olasılıkla bu kanalı önümüzdeki yıl test edeceğiz" ifadelerini kullandı.
 
Rusya'nın iç pazarına yaklaşık olarak 1 milyar dolara eşdeğer Yuan Bond sürüleceğini belirten Siluanov, "Tutar düşük olsa da bu mekanizmanın devreye alınması başlı başına dikkat çekici ve önümüzdeki yıl, bu yatırım aracını devreye almak için çaba harcayacağız" dedi.
 
 
 
Rusya Maliye Bakanlığı, Çinli yatırımcıların talebini karşılamak için Rusya'nın iç pazarına Yuan Bond sürme konusunda Çin Merkez Bankası'yla birkaç yıldır görüşmeler yürütüyordu, fakat şimdiye kadar buna yönelik planlarını uygulamaya geçirmemişti.

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