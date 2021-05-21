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Rusya'da yabancı bilişim şirketleri için karar!

21 Mayıs 2021 Cuma - 18:11 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 18:11

Rusya, günlük kullanıcı sayısı 500 bini aşan yabancı bilişim şirketlerine ülkede temsilci bulundurma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.


Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekilleri tarafından  hazırlanan yasa tasarısına göre, toplam kullanıcı sayısı 500 bini geçen yabancı  şirketlerinin Rusya’da temsilci bulundurmaları gerekecek.
 
Tasarıya göre, ofis, şube veya tüzel kişilik şeklinde olması gereken  söz konusu temsilciliklerin, ana şirketler ile Rusya’daki resmi makamlar arasında  etkileşimin ana kanalı olması öngörülüyor.
 
 Tasarının yasalaşması halinde, Rusya’da yeni mevzuata uymayan yabancı  bilişim şirketlerine yaptırım uygulanacak.
 
Rus makamlarının talep ettiği içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle  başta Twitter, Facebook ve TikTok gibi şirketlere sık sık para cezası  uygulanıyor.

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Rusya bilişim şirketleri temsilci
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