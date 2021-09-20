Rusya'da üniversitede silahlı saldırı! Öğrenciler pencereden atladı

Rusya'da Perm Üniversitesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, binanın pencerelerden kaçan insanlar görülüyor.

Alınan bilgiye göre şöyle denildi: "Pazartesi günü kimliği belirsiz bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler saldırgandan saklanmak için kendilerini üniversitelerin konferans salonlarına kilitledi. Bazı öğrenciler pencerelerden atladı."

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırgan etkisiz hale getirildi.