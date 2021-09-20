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Rusya'da üniversitede silahlı saldırı! Öğrenciler pencereden atladı

20 Eylül 2021 Pazartesi - 10:11 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 11:00

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Perm Üniversitesi'nde silahlı bir saldırı meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde öğrencilerin canlarını kurtarmak için pencereden atladığı görülüyor. Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırgan etkisiz hale getirildi.


Rusya'da Perm Üniversitesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, binanın pencerelerden kaçan insanlar görülüyor.
 
Alınan bilgiye göre şöyle denildi: "Pazartesi günü kimliği belirsiz bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler saldırgandan saklanmak için kendilerini üniversitelerin konferans salonlarına kilitledi. Bazı öğrenciler pencerelerden atladı."
 
Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırgan etkisiz hale getirildi.
 
 
SALDIRGANIN GİRİŞ ANI
 
Sİlahlı saldırganın üniversiteye giriş anı ise böyle görüntülendi.
 

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Rusya Perm silahlı saldırı
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