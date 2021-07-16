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Rusya'da uçak radardan kayboldu!

16 Temmuz 2021 Cuma - 13:49 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 13:58

Gelen son dakika haberine göre; Rusya'da 17 kişiyi taşıyan bir uçağın radardan kaybolduğu açıklandı.


Son dakika haberine göre, Rusya'nın Tomsk şehrinde 17 kişiyi taşıyan bir uçağın radardan kaybolduğu açıklandı.
 
Acil durum servislerinden bir kaynak, “Sibirya Hafif Havacılık Şirketi’nin (SiLA) An-28 uçağı ile irtibat kesildi” ifadelerini kullandı. 
 
Kaynak, uçakta 17 kişinin bulunduğunu söyledi. Uçağın seyir güzergahı üzerinde arama başlatıldı.
 
Rus basınına konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, “Teyit edilmiş bilgilere göre uçaktakiler arasında üç mürettebat üyesi ve dört çocuk var” dedi.
 
Kaynak, uçağın saat 12.00’da radardan kaybolduğunu kaydetti. (Sputnik)

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