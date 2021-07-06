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Rusya'da uçak kayboldu! İçinde 29 kişi vardı...

Reuters |  06 Temmuz 2021 Salı - 8:41 | Son Güncelleme : 06 07 2021 - 8:41

TASS haber ajansı, Rusya'da 29 kişinin içinde bulunduğu Rus AN-26 tipi uçak ile irtibatın kesildiği duyuruldu.


Rusya'da uçak kayboldu. Reuters'ın TASS haber ajansından aktardığı habere göre, 29 kişiyi taşıyan Rus AN-26 tipi uçak kayboldu.Ülkenin doğusunda yer alan Kamçatka'da kaybolan uçak ile son olarak inmeye çalışırken bağlantı kurulduğu açıklandı.Yetkililer, 29 kişiyi taşıyan Rus AN-26 tipi uçak bağlantını koptuğunu duyurdu.
 

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