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Rusya'da uçak düştü! Türkiye'den geçmiş olsun mesajı

DHA |  24 Eylül 2021 Cuma - 0:05 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 0:05

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nda düşen bir uçakta yaşamını yitiren 6 kişi için başsağlığı açıklamasında bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta bulunan 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
 

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Dışişleri Bakanlığı Rusya Federasyonu başsağlığı
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