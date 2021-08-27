27 Ağustos 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 0.67 EURO 9,8560 -0.26
USD 8,3540 -0.40 ALTIN 485,550 0.50 BIST 1458 0.67 EURO 9,8520 -0.30 USD 8,3510 -0.44 ALTIN 485,550 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Rusya'da Su-24 savaş uçağı düştü

AA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 18:34 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 18:34

Rusya'nın Perm bölgesinde "Su-24" tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.


Rusya'nın Merkez Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan  açıklamada, Su-24 savaş uçağının Perm bölgesinde düştüğü belirtildi.
 
Uçakta mühimmatın bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Su-24, tamir  edilmek üzere bakım merkezine yaptığı uçuş esnasında Perm kentinden 95 kilometre  uzaklıkta kaza yaptı. Gelen bilgiye göre, pilotlar, fırlatma sistemiyle canını  kurtardı." ifadesine yer verildi.
 
Rusya'nın Moskova bölgesinde "İl-112V" tipi askeri nakliye uçağı, 17  Ağustos'ta eğitim uçuşu sırasında düşmüş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.
 
18 Ağustos'ta da Astrahan bölgesinde Mig-29 savaş uçağının düştüğü ve  pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ETİKETLER

Rusya Perm Su-24 savaş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.