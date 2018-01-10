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Rusya'da şok! 10 bin polisin görevine son verildi

İHA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 0:00 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 0:00

Rusya, 10 bin trafik polisinin görevine son verdi


Rusya trafik polislerinin sayısını azalttı. Rusya İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak itibariyle ülke genelinde 10 bin trafik polisinin görevine son verildiğini açıkladı. Görevlerine son verilen polislerin yerine yenilerinin alınıp alınmayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ayrıca görevine son verilen polis memurlarının, Rusya İçişleri Bakanlığının diğer bölümlerinde boşalan yerlere başvuruda bulunabileceği kaydedildi. 

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Rusya trafik polisi görevlerine son verildi Rusya İçişleri Bakanlığı
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