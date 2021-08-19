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Rusya'da savaş uçağı düştü: 1 ölü

AA |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 0:38 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 0:38

Rusya'nın Astrahan bölgesinde Mig-29 savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.


Rusya Savunma Bakanlığı Güney Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan  açıklamaya göre, Mig-29 model savaş uçağı plan dahilinde yaptığı uçuş esnasında  Astrahan’da Aşuluk poligonu civarında boş bir bölgeye henüz bilinmeyen sebeple  düştü.
 
Savaş uçağının uçuşu esnasında mühimmat taşımadığı kaydedilirken,  pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.
 
Uçağın düşüş nedenini araştırmak üzere Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri  Komutanlığının bölgeye bir komisyon sevk ettiği aktarıldı.
 
17 Ağustos'ta Rusya'da Moskova yakınlarında İl-112V tipi askeri  nakliye uçağı düşmüş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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Rusya Astrahan pilot
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