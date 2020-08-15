Rusya'da Putin'i çıldırtacak aşı gelişmesi!

Rusya hafta başında dünyada bir ilki başardı ve ilk koronavirüs aşısını tescilledi. Putin'in duyurduğu bu gelişme dünyayı sarstı ve aşıya karşı eleştiriler peşi sıra geldi. Koronavirüs aşısının fiyatının da belli olduğu Rusya'dan aşıyla ilgili flaş bir son dakika haberi geldi. İlk siparişini alan aşının üretimine başlandığı az önce duyuruldu! Ayrıca konuyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Rusya'da çalışan doktorların yarısından fazlası Sağlık Bakanlığı'nın geçen günlerde tescillediği Koronavirüs aşısını yaptırmaya hazır olmadıklarını söyledi.