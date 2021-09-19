19 Eylül 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.10 EURO 10,1880 1.29
USD 8,6610 1.58 ALTIN 487,760 1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

Rusya'da milletvekili seçiminde sandıklar kapandı

AA |  19 Eylül 2021 Pazar - 22:21 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 22:21

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için oylama işlemi sona erdi.


Ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle üç  gün süren seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00'de kapandı.
 
Devlet Duması için yapılan seçimde 450 sandalye için 14 parti yarıştı.  Yüzde 5 seçim barajını geçen partilerin milletvekilleri Duma'da sandalye sahibi  olacak.
 
Çeçenistan, Dağıstan, Mordovya, Tuva cumhuriyetlerinin aralarında  bulunduğu 12 federal bölgede başkan ve vali seçimi, 39 bölgede parlamento seçimi,  19 bölgede ara seçim, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimi ve 5 şehirde  yerel seçim de tamamlandı.
 
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Moskova saati ile  18.00'de seçime katılım oranının ülke genelinde yüzde 45,15 olduğunu açıkladı.
 
Seçimin genel olarak normal ve şeffaf gerçekleştiğini kaydeden  Pamfilova, sandıkların video gözetimi ile takip edildiğini ve sistemden yüzde  99,98 verim alındığını söyledi. Pamfilova, merkez seçim komisyonunun internet  sayfasına bugüne kadar hiç olmadığı kadar siber saldırı gerçekleştiğini bildirdi.
 
Pamfilova ayrıca, saat 17.30 itibarıyla 54 sandıkta teknik kusurlar  nedeniyle 8 bin 539 pusulanın geçersiz sayıldığını dile getirdi.
 
Öte yandan Rusya İçişleri Bakanlığı, oylama işlemleri ile ilgili  olarak ülke genelinde üç günde 750’den fazla şikayetin geldiğini, bu şikayetlerin  2016’daki seçimlere göre 1,5 kat daha az olduğunu duyurdu.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı da 54 ülkedeki diplomatik temsilciliklerde  açılan sandıklarda Duma seçimleri için 38 bin Rus vatandaşının oy kullandığını  bildirdi.
 
Devletin zirvesi elektronik oy kullandı
 
Rusya'da Moskova dahil 7 bölgede kaydını yaptıran seçmenler uzaktan  elektronik oylama ile seçimlere katıldı. 2,8 milyon seçmenin elektronik oylama  için kayıt yaptırdığı belirtilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya  Başbakanı Mihail Mişustin ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dahil bazı yetkililer  elektronik oy kullandı.
 
Sandıkların kapanmasından sonra açıklanan İnsomar sandık çıkış  anketine göre, Duma seçimlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi  Birleşik Rusya yüzde 45,2, Komünist Parti yüzde 21, Liberal Demokrat Parti yüzde  8,6, Adil Rusya yüzde 7,9 oyla barajı aşan partiler oldu.
 
Geçen seçime katılım oranı yüzde 47,88 olmuştu
 
18 Eylül 2016’da yapılan Duma seçimlerine katılım yüzde 47,88'de  kalmıştı. 2016'daki seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi  Birleşik Rusya yüzde 54,20 oy alarak 343 milletvekili ile tarihinde en çok  sandalyeye sahip olmuş ve iktidarda kalmıştı. Komünist Parti yüzde 13,34 oy,  Liberal Demokrat Parti yüzde 13,14 oy, Adil Rusya ise yüzde 6,22 oy oranı ile  parlamentoya girmişti.

ETİKETLER

Rusya parlamento seçim
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.