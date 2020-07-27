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Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 818 bini geçti

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 10:53 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 10:53

Rusya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 818 bin 120’ye, ölü sayısı 13 bin 354’e ulaştı.


Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan  açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 635 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle  vaka sayısı 818 bin 120’ye yükseldi.
 
Ülkede son bir günde ölü sayısı 85 artarak 13 bin 354’e, iyileşen  sayısı 3 bin 79 artarak 603 bin 329’a çıktı.
 
Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak  kaldı. Yeni vakaların yüzde 24,9’unda semptoma rastlanmadı.
 
Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 694 artarak 238 bin  641’e, ölü sayısı 13 artarak 4 bin 411’e çıktı.
 
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan  açıklamada, son 24 saatte 239 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test  sayısının 27 milyon 100 bini geçtiği bildirildi.
 
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk  Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan  itibaren tedbirler alınmıştı.
 
Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler  gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven  zorunluluğu getirilmişti.
 
Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9  Haziran itibariyle kaldırılmıştı.
 
Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları  durduran Rusya, 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya  uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatma  kararı almıştı.
 

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