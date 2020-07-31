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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 840 bine yaklaştı

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 15:45 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 15:45

Rusya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 839 bin 981’e, ölü sayısı 13 bin 963’e yükseldi.


Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan  açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 482 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle  vaka sayısı 839 bin 981’e çıktı.
 
Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 161 artarak 13 bin 963’e, iyileşen  sayısı 8 bin 755 artarak 638 bin 410’a ulaştı.
 
Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak  kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,5’inde semptom görülmedi.
 
Test sayısı 28 milyonu geçti
Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 695 artarak 241 bin  359’a, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 460’a çıktı.
 
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan  açıklamada, son 24 saatte 303 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test  sayısının 28 milyon 100 bini geçtiği kaydedildi.
 
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk  Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan  itibaren tedbirler alınmıştı.
 
Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler  gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven  zorunluluğu getirilmişti.
 
Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran  itibarıyla kaldırılmıştı.
 
Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları  durduran Rusya, 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya  uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatma  kararı almıştı.
 

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