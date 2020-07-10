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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 714 bine yaklaştı

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 12:00 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 12:00

Rusya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 713 bin 936’ya, ölü sayısı 11 bin 17’ye ulaştı.


Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan  açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 635 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle  vaka sayısı 713 bin 936’ya yükseldi. Son iki haftadır ülkede günlük 6 bin  civarında açıklanan vaka sayısı düşürülemiyor.
 
Ülkede son bir günde ölü sayısı 174 artarak 11 bin 17’ye, iyileşen  sayısı 7 bin 752 artarak 489 bin 68’e çıktı.
 
Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak  kalmaya devam ederken, yeni vakaların yüzde 25,2’sinde semptoma rastlanmadı.
 
Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 637 artarak 228 bine, ölü  sayısı 28 artarak 4 bin 87’ye çıktı.
 
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan  açıklamada, son 24 saatte 308 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test  sayısının 22 milyon 300 bini geçtiği bildirildi.
 
DSÖ Rusya Temsilciliğinden uyarı
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vuynoviç, Ria  haber ajansına yaptığı açıklamada, son iki haftadır ülkede günlük Kovid-19 vaka  sayısının 6 binin altına düşmemesinin iyiye işaret olmadığını bildirdi.
 
Rusya’daki 145 milyon nüfusun yüzde 10’unun bile kurallara uymaması  halinde salgının süreceğine işaret eden Vuynoviç, "Bu yüzden günde 6 bin kişi  enfekte oluyor. Üzülüyorum, çünkü salgın önce düşmeye başladı, sonra yeniden  sıçradı. Elbette salgın her yerde aynı seviyede değil. Moskova’da bile günlük 600  vaka sayısı bir haftadan fazladır aynı seviyede devam ediyor." ifadelerini  kullandı.
 
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk  Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan  itibaren tedbirler alınmıştı.
 
Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler  gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven  zorunluluğu getirilmişti.
 
Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9  Haziran itibariyle kaldırılmıştı.
 

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Rusya corona virüs
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