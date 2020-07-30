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Rusya'da ikinci Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı

AA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 12:38 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 12:38

Rusya'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı potansiyel bir aşının daha insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı bildirildi.


"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre,  Vector Viroloji Enstitüsünün Sibirya'da yürüttüğü klinik denemede 27 Temmuz'da 5  deneğe ilk doz aşılar uygulandı. 18 ila 60 yaşlarındaki yaklaşık 100 sağlıklı  gönüllünün katıldığı deneme, aşının güvenliğini sınamayı amaçlıyor.
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kayıtlarına göre aşı adayı, daha önce Ebola  virüsüne karşı kullanılan, enzimlerin peptit bağlantılarını dönüştürmeyi  amaçlayan bir viral vektörü içeriyor.
 
Rusya'da daha önce Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji  Enstitüsü tarafından geliştirilen Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde test  edilmeye başlanmıştı. Moskova Birinci Devlet Tıp Fakültesi İlaç Klinik Deneme  Merkezi ve Burdenko Askeri Hastanesinde yürütülen birinci aşama denemede iki ayrı  formül halinde deneklere uygulanan aşı adayının güvenli olduğu ve bağışıklık  tepkilerini uyandırmayı başardığı kaydedilmişti.
 
Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar  üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki  gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan  etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının  etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise  aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar  alabiliyor.
 
25 aşı adayı klinik deneme aşamasında
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya  genelinde Kovid-19'a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139  aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.
 
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak  salgına dönüştü.
 
Dünya genelinde vaka sayısı 17 milyonu aşarken, 670 binden fazla kişi  hayatını kaybetti.
 

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