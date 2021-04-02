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Rusya'da iki uçak pistte çarpıştı

DHA |  02 Nisan 2021 Cuma - 12:16 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 12:16

Rusya’nın Surgut kentindeki havaalanında iki uçak pistte çarpıştı.


Rusya’nın Surgut kentindeki havaalanında ATR-72 ve Yak-40 tipi iki uçak pistte çarpıştı. Havaalanından yapılan açıklamada, kazanın park bölümünde meydana geldiği ve içinde yolcunun bulunmadığı ifade edildi. Yerel medya, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını kaydederken, uçaklarda maddi hasarın meydana geldiğini belirtildi.
 
 
 
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