Rusya'da iki uçak pistte çarpıştı

Rusya’nın Surgut kentindeki havaalanında ATR-72 ve Yak-40 tipi iki uçak pistte çarpıştı. Havaalanından yapılan açıklamada, kazanın park bölümünde meydana geldiği ve içinde yolcunun bulunmadığı ifade edildi. Yerel medya, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını kaydederken, uçaklarda maddi hasarın meydana geldiğini belirtildi.