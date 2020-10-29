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Rusya’da hayvanat bahçesinde ABD başkanlık seçimi kehaneti

29 Ekim 2020 Perşembe - 17:57 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 18:02

Rusya’da bir hayvanat bahçesinde bulunan kaplan ve ayı, ABD’de 3 Kasım’da yapılması planlanan başkanlık seçimleri için kehanette bulundu.


Rusya’nın Krasnoyarsk kentindeki hayvanat bahçesinde bir kaplan ve bir ayının önüne iki adet karpuz koyuldu.
 
Karpuzların üzerine ise ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden’ın suratları resmedildi.
 
Hayvanların 3 Kasım’da ABD’de yapılması planlanan seçimlerde kimin başkan olacağı konusunda kehanette bulunduklarına inanılıyor.
 
 
AYI VE KAPLAN ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI
 
Bartek adlı kaplan, Trump’ın suratının resmedildiği karpuzu aşağıya düşürerek oynamaya başlarken, Han isimli Bengal kaplanı ise Biden'in karpuzunu seçti. Bir diğer hayvanat bahçesi sakini ayı Buyan önce Biden’lı karpuzu daha sonra da üzerinde Trump’ın yüzünün olduğu karpuzu yemeye başladı.
2016 seçimlerinde de ‘kehanette bulunan’ hayvanlar, Hillary Clinton’ı seçmişti ancak, ABD Başkanı seçilen Donald Trump olmuştu.
 
 

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Rusya ABD hayvanat bahçesi
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