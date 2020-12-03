Rusya'nın Tümen kentinde akşamüzeri ışık sütunları ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü. Uzmanlar, ışık sütunlarının gün batımından sonra veya gün doğumundan önce güneşin ufukta olduğu zaman -20 derecenin altındaki sıcaklıklarda meydana geldiğini ifade etti.
- Haberler »
- Dünya Haberleri »
- Rusya'da gökyüzünde beliren ışık sütunları izleyenleri büyüledi
Rusya'da gökyüzünde beliren ışık sütunları izleyenleri büyüledi
DHA | 03 Aralık 2020 Perşembe - 1:10 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 1:10