Rusya'da facia! Fabrikada patlama meydana geldi: Çok sayıda can kaybı var...

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, fabrikada meydana gelen patlamada ölen kişi sayısı 16 olduğu belirtildi.
Patlama, Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na göre, patlamanın gerçekleştiği atölye fabrika bölgesindeki patlayıcı üretimi, depolama ve imhasıyla uğraşan özel bir şirkete ait.
Güvenlik güçleri, patlamanın sabah saatlerinde 17 kişilik yeni vardiya ekibinin gelmesinin ardından bir üretim ekipmanının açılması sonucunda meydana geldiğini ifade etti.
Patlama sonucunda 150 metrekarelik yapı çöktü. (Sputnik)