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Rusya’da bir öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü

DHA |  12 Ekim 2020 Pazartesi - 17:34 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 17:34

Rusya'da Lyubov Melnikova adlı kadın öğretmen, eşi ve kızları koşuda olduğu sırada dört yaşındaki oğlunu taytla asarak öldürdü.


Rusya'da anne dehşeti yaşandı. Rusya'da Lyubov Melnikova (43) adlı kadın öğretmen, eşi ve kızları koşuda olduğu sırada dört yaşındaki oğlunu taytla asarak öldürdü.
 
Olay, Rusya'nın Pushkino kasabasında yaşandı. Melnikova, spordan dönen yaşları 13 ve 14 olan kızlarıyla kocası Vasily Melnikov'un eve girmesine izin vermedi.
 
BABA OĞLUNU  KONDİSYON ALETİNDE ASILI BULDU
 
Duruma anlam veremeyen Melnikova'ın eşi Vasily eve girdiği sırada kondisyon aletinde 4 yaşındaki oğlunu taytla asılmış halde bulduğu belirtildi. Anne Melnikov'un cinayeti neden işlediği bilinmezken, Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Dört yaşındaki oğlunu öldüren Lyubov Melnikova'nın tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
 
 
 

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Rusya Lyubov Melnikova öğretmen
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