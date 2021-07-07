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Rusya'da bankada alarm! Rehine krizi yaşandı!

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 10:33 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 11:49

Son dakika haberine göre; Rusya'nın Tümen kentindeki bir bankada 3 kişi rehin alındı. Polis ekipleri faille pazarlık yaptı, sonrasında ise adam gözaltına alındı.


Acil servis yetkililerinin Sputniknews'a verdiği bilgilere göre, banka ofisinin bulunduğu binadan 50 kişi tahliye edildi. Ofiste kimliği belirsiz bir kişi tarafından üç kişi rehin alındı.
Acil servis sözcüsü, "Ön verilere göre, Tümen'de beş katlı bir binanın birinci katında bulunan bir banka şubesinde üç çalışan rehin tutuluyor" dedi.

Polis, zanlının çantasında "tehlikeli bir nesne" olduğunu iddia ederek para istediğini ve iki banka çalışanının hala içeride olduğunu açıkladı.

Faille pazarlık yapan yetkililer daha sonra kimliği açıklanmayan adamı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. (Milliyet)

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