Rusya’nın Ryazan bölgesindeki Shelemishevo kasabası yakınlarında bulunan ve orduya ait mühimmatların bulunduğu depoda yangın çıktı. Rus medyası, yangının ardından patlamaların meydana geldiğini duyurdu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü, depoya yakın 10 kasabadaki insanların tahliye işlemlerinin başlatıldığı aktarıldı.
- Haberler »
- Dünya Haberleri »
- Rusya’da askeri mühimmat deposunda patlama
Rusya’da askeri mühimmat deposunda patlama
DHA | 07 Ekim 2020 Çarşamba - 16:45 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 16:45