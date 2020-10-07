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Rusya’da askeri mühimmat deposunda patlama

DHA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 16:45 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 16:45

Rusya’da orduya ait mühimmatların bulunduğu depoda çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Yangına müdahale sürerken, 10 kasabada yaşayan halkın tahliye edildiği belirtildi.


Rusya’nın Ryazan bölgesindeki Shelemishevo kasabası yakınlarında bulunan ve orduya ait mühimmatların bulunduğu depoda yangın çıktı. Rus medyası, yangının ardından patlamaların meydana geldiğini duyurdu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü, depoya yakın 10 kasabadaki insanların tahliye işlemlerinin başlatıldığı aktarıldı.

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Rusya mühimmat deposu patlama
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