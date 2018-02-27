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Rusya, İran'ı eleştiren BMGK tasarısını veto etti

AA |  27 Şubat 2018 Salı - 0:49 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 1:09

Rusya, İran'ın BM'nin Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelerin dile getirildiği BMGK karar tasarısını veto etti


Rusya, İran'ın Birleşmiş Milletler'in (BM)  Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelerin ifade  edildiği BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etti. 
 
İngiltere tarafından hazırlanan ve BMGK'de oylanan tasarıya Rusya'nın  yanı sıra geçici üyelerden Bolivya da olumsuz oy verdi.
 
Tasarı 11 ülkenin desteğini almasına rağmen daimi üye Rusya'nın vetosu  nedeniyle kabul edilmedi.
 
Çin ve Kazakistan ise çekimser oy kullandı.
 
İngiltere tarafından hazırlanan ve ABD tarafından desteklenen ilk  tasarı Yemen'de Husilere füze ve silah sağlayarak BM yaptırımlarını delmekle  suçlanan İran'ın kınanmasını talep ediyordu ancak Rusya'nın itirazı üzerine  yürütülen görüşmelerden sonra tasarıdan ''kınama'' kelimesi çıkarılmıştı.  Oylamaya sunulan tasarıda İran'ın Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal  etmesinden duyulan endişelere yer verilmişti.
 

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