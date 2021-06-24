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Rusya, Belarus’a S-400 tedarikini hızlı şekilde değerlendirecek

AA |  24 Haziran 2021 Perşembe - 19:15 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 19:15

Rusya Federal Askeri Teknik İş Birliği Servisi Direktör Yardımcısı Andrey Boytsov, Rusya’nın Belarus’a S-400 ve Pantsir-S1 hava savunma sistemleri tedarik etme konusunu en kısa sürede değerlendireceklerini bildirdi.


Rusya Federal Askeri Teknik İş Birliği Servisi Direktör Yardımcısı Boytsov, Rusya’nın Belarus’a S-400 tedarik etme konusunu en kısa sürede değerlendireceklerini dünyaya duyurdu. Andrey Boytsov, Minsk’te düzenlenen MILEX-2021 silah fuarında yaptığı konuşmada, askeri ve teknik iş birliği konusunda Belaruslu yetkililer ile temas halinde olduklarını kaydetti.
 
Boytsov, “Belarus'tan S-400 ve Pantsir-S1 hava savunma sistemleri ile ilgili başvurunun alınması üzerine tedarik konusu en kısa sürede değerlendirilecektir.” ifadelerini kullandı.
 
Belarus Savunma Bakanlığı, ocak ayında, ordunun S-400 ve Pantsir-S1 sistemleri ile donatılması konusunda sözleşme üzerinde çalışıldığını bildirmişti.

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Rusya Andrey Boytsov Belarus S-400
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