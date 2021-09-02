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Rusya: ABD, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı silah olarak kullanıyor

AA |  02 Eylül 2021 Perşembe - 20:09 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 20:09

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ukrayna’yı Rusya’ya karşı "silah" olarak kullandığını söyledi.


Zaharova, başkent Moskova’da video konferans yoluyla düzenlediği  haftalık basın toplantısında, ABD ve Ukrayna arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
 
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ABD’ye ziyaret  gerçekleştirdiğini anımsatan Zaharova, "Washington'un Kiev'i Rusya’ya karşı silah  olarak kullanması yeterince öngörülebilir ve üzücü sonuçlara yol açabilir." dedi.
 
Bu sonuçların Ukrayna için geçerli olacağını belirten Zaharova, "Bazı  sonuçlar açıkta. Bunların arasında, Ukrayna’nın milli çıkarlarını kaybetmesi,  devletin işlevsizliği, devletin çıkarları ve fonksiyonlarının yerine ABD’nin  çıkarları ve fonksiyonlarının geçmesi, tarihsel kimliğin kaybı." diye konuştu.
 
Ukrayna’nın doğusundaki Donbas meselesine de değinen Zaharova, burada  "iç savaşın" yaşandığını savundu.
 
Zaharova, uluslararası topluma, Ukrayna’ya silah sevkiyatına ambargo  koyma çağrısında bulundu.
 
"Rusya karşıtı ABD-Ukrayna dostluğu esef verici"
 
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada  Zelenskiy’in ABD’deki ziyareti esnasında Ukrayna-ABD müzakerelerinin gündeminde  Rusya konusunun oldukça fazla yer aldığına dikkat çekti.
 
Ukrayna-ABD dostluğunun Rusya karşıtlığı üzerine olduğunu söyleyen  Peskov, "Yani onlar kendileri için değil, Rusya’ya karşı oldukları için dost  oluyorlar. Bu, sadece esef vericidir." ifadelerini kullandı.
 
Peskov, Ukrayna’nın NATO üyeliği konusundaki isteği ve ABD’nin buna  desteğine ilişkin ise Rusya’nın, sınırlarına NATO’nun askeri altyapısının  yaklaşmasından "hiç hoşlanmadığını" vurguladı.
 
ABD’nin Ukrayna’ya askeri desteğin sağlanması yönündeki planını  eleştiren Peskov, şunları kaydetti:
 
"Bu konu, Zelenskiy’in Washington’a ziyareti esnasında müzakere  edildi. Bu yardımın Ukrayna’nın güneydoğusundaki krizin zorla çözülmesi  girişimleri bağlamında Ukrayna tarafının potansiyel beklenmeyen eylemlerine neden  olabileceğini düşünüyoruz. Bu çok tehlikeli."

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