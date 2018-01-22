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Rusya: ABD kışkırtıyor!

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 14:07 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 14:13

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında güvenlik gücü kurulmasına yönelik çabalarını eleştirerek, “ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor.” dedi.


Lavrov, başkent Moskova’da Yemenli mevkidaşı Abdulmelik el-Mihlaf ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Suriye’de yaşanan son  gelişmeleri değerlendirdi.
 
ABD’nin Kürtleri kullanarak Suriye’nin Türkiye sınırını kontrol etmeye çalıştığına işaret eden Lavrov, “ABD, bir süredir Suriye’de geniş bir coğrafyada  rejime alternatif bir yönetim yaratmaya çalışıyor. Kendileri ile iş birliği  yapanlara ve özellikle de Kürt milislerden oluşan SDG örgütüne modern silahlar  temin ediyorlar.” diye konuştu.
 
Plan kapsamında ABD tarafından Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında  güvenlik gücü kurulmasına yönelik de adımlar atıldığını hatırlatan Lavrov,  “Sonrasında bu bilgiyi reddetmek için ABD tarafından bazı beceriksiz açıklamalar yapıldı. Ancak bu yapının kurulmasına yönelik faaliyetler devam etti. ABD,  Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor ya da kasıtlı olarak durumu  kışkırtıcı adımlar atıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
 
ABD’yi Suriye’de Kürtlere rejimle temasa geçmemeleri için baskı  yapmakla da suçlayan Lavrov, “ABD, Kürt sorununun hassas doğasını ve bölgesel  boyutlarını tamamen göz ardı ederek Kürtler arasındaki ayrılıkçılığı aktif bir  şekilde teşvik etmeye devam ediyor.” dedi.
 
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulunun da taraflı davrandığını savunan Lavrov, “Suriye’deki gelişmeleri ele almak isteyen BM Güvenlik Kurulu,  ABD’nin Rakka’daki faaliyetlerini görmemekte ısrar ediyor.” ifadesini kullandı.
 
Lavrov, önümüzdeki hafta Soçi’de düzenlenmesi beklenen Suriye Ulusal  Diyalog Kongresi’ne Kürtlerin de davet edildiğini söyledi. .
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi  Aleksandr Lavrentyev, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya, İran ve  Türkiye’nin, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılım listesi üzerinde  anlaştığını duyurmuştu.
 
  

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