Rusya AB'ye resti çekti!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlarının ülke ekonomisini riske atması durumunda, Moskova 'nın AB ile ilişkileri koparmaya hazır olduğunu açıkladı. YouTube ’daki Solovyov Live programında Lavrov'a Moskova'nın artık AB ile bağları koparmaya doğru ilerleyip ilerlemeyeceği soruldu.

'BARIŞ İSTİYORSAN, SAVAŞA HAZIR OLMALISIN'

Buna hazır olduklarını ifade eden Lavrov, "Daha önce de tecrübe ettiğimiz gibi, eğer en hassas sektörlerimiz de dahil olmak üzere herhangi bir alanda ekonomimiz için risk oluşturacak yaptırımlar uygulandığını bir kez daha görürsek, buna hazırız. Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz, ancak buna hazır olmalıyız. Barış istiyorsan, savaşa hazır olmalısın" ifadelerini kullandı.

AB'DEN MOSKOVA'YA YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Avrupa Birliği’nin, Berlin ve Paris ’in de verdiği desteğin ardından Rusya lideri Vladimir Putin ’in yakın çevresine seyahat kısıtlaması ve mal varlıklarının dondurulması yönünde bu ay içinde yaptırım kararı alacağı bildirildi. Batılı diplomatlara öre, AB’nin yaptırım kararının, Putin’in ülkesinde siyasi, yargı ve güvenlik alanında görev yapan ve iş dünyasındaki dostlarını hedef alması bekleniyor. AB Dışişleri Bakanları’nın 22 Şubat’ta düzenleyecekleri toplantıda, bu konu öncelikle masaya yatırılacak.

AB İLE RUSYA ARASINDA TANSİYON NEDEN YÜKSELDİ?

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın tutuklanıp ona destek verenlerin gözaltına alınması ve Rusya'nın 5 Şubat'ta Almanya Polonya ve İsveç'in birer diplomatını sınır dışı etmesinin ardından Brüksel ve Moskova arasındaki ilişkiler yeniden gerginleşmişti.

Diplomatik kaynaklar, Rusya’dan Almanya’ya doğal gaz sevkiyatına imkan sağlayacak “Kuzey Akım 2” boru hattı projesi yüzünden Moskova’ya yaptırım konusunda şu ana kadar temkinli davranan Berlin’in Paris’i de yanında alarak tavır değişikliği içine girdiğini belirtiyor.