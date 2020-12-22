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Rusya, AB'nin uyguladığı 'Navalnıy' yaptırımlarına, yaptırımla karşılık verdi

AA |  22 Aralık 2020 Salı - 13:11 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 13:11

Rusya, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kimyasal maddeyle zehirlendiği iddiasıyla kendisine yönelik aldığı yaptırım kararına, yaptırımla karşılık verdi.


Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'nin Rus muhalif  Aleksey Navalnıy'ın kimyasal maddeyle zehirlenmesi iddiasıyla Rusya'ya yönelik  yaptırım uyguladığı anımsatıldı.
 
Bunun "kabul edilemez" olduğu belirtilen açıklamada, "Bu adımı atan  ülkeler, konuyla ilgili Rus yetkililerine herhangi bir kanıt sunmadı." ifadeleri  kullanıldı.
 
Açıklamada, daha önce AB'nin yaptırımlarına karşılık olarak Rusya'ya  giriş yapmasına yasak konulan AB ülkeleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım  listesinin Rusya tarafınca mütekabiliyet gereği genişletilmesi kararı alındığı  kaydedildi.
 
Konuyla ilgili Almanya, Fransa ve İsveç'in Moskova büyükelçiliklerine  ve AB temsilciliğine nota gönderildiği belirtilen açıklamada, "Batı ülkelerinin  dostane olmayan adımlarına ileride de yanıt verilecek." ifadesi kullanıldı.
 
AB, iki ay önce, Rus istihbarat kurumlarının yetkililerinden 6 kişi  ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsüne seyahat  yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar uygulama kararı almıştı.
 
"Navalnıy'ın zehirlendiği" iddiası
 
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa  binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş  yapmıştı.
 
Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir  maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta  Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.
 
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de Navalnıy'ın sinir  hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin  olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.
 
Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve  Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını  kaydetmişti.
 
Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye  gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.
 
Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce  Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri  sürmüştü.
 
Aleksey Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite  Hastanesinden taburcu edilmişti.
 

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