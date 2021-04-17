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Rusya, 8 ABD vatandaşına yasak getirdi

AA |  17 Nisan 2021 Cumartesi - 1:28 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 1:28

Rusya, ABD yönetiminin yaptırım adımına cevap verdi. Aralarında yeni ve eski devlet görevlilerinin bulunduğu 8 Amerikan vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi.


Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni yaptırımlarına karşı alınan kararları açıkladı.
 
Buna göre, ABD'li 10 diplomat sınır dışı edilecek ve kısa süreliğine görevlendirilen ABD'li diplomatların sayısı yılda 10'a düşürülecek.
 
ABD'nin kontrolü altındaki vakıf ve derneklerin faaliyetleri durdurulacak
 
Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile Rusya çalışma yasası çerçevesinde, ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde Rus ve üçüncü ülke vatandaşları çalıştırma uygulaması durdurulacak.
 
Karar gereği, "ABD'nin diplomatik temsilciliklerindeki çalışanların Rusya'da seyahat kurallarını sürekli ihlal etmesi" nedeniyle iki ülke arasında 1992'de imzalanan "Açık Kara" Mutabakat Zaptı feshedildi.
 
Ayrıca, ABD Başkanlığı ve devlet kurumlarının kontrolü altında olan vakıf ve derneklerin Rusya'daki faaliyetleri durdurulacak.

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Rusya ABD devlet görevliler
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