Rusya, 8 ABD vatandaşına yasak getirdi

Buna göre, ABD'li 10 diplomat sınır dışı edilecek ve kısa süreliğine görevlendirilen ABD'li diplomatların sayısı yılda 10'a düşürülecek.

ABD'nin kontrolü altındaki vakıf ve derneklerin faaliyetleri durdurulacak

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile Rusya çalışma yasası çerçevesinde, ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde Rus ve üçüncü ülke vatandaşları çalıştırma uygulaması durdurulacak.

Karar gereği, "ABD'nin diplomatik temsilciliklerindeki çalışanların Rusya'da seyahat kurallarını sürekli ihlal etmesi" nedeniyle iki ülke arasında 1992'de imzalanan "Açık Kara" Mutabakat Zaptı feshedildi.

Ayrıca, ABD Başkanlığı ve devlet kurumlarının kontrolü altında olan vakıf ve derneklerin Rusya'daki faaliyetleri durdurulacak.