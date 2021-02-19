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Rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı, aralarında onlar da var

AA |  19 Şubat 2021 Cuma - 8:04 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 8:04

Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri, usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin edildiği ve kamu zararına  sebebiyet verildiği, kanser hastalarının tedavisi için kullanılması gereken  ilaçların hastalar için kullanılmayıp Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a  satılmaya çalışıldığı, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaçların  reçetesiz satılarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma  başlattı.
 
 Soruşturma kapsamında ekipler, Adana merkezli 11 ilde, aralarında  Adana İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 1 müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık  merkezi çalışanı, 2 biyolog, 9 eczacı, 13 eczane ile ilaç firması çalışanı olmak  üzere 46 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.
 
Ekiplerce yapılan baskınların ardından gözaltına alınan bazı zanlılar  Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
 
Öte yandan şüphelilerin kendi aralarında 12 milyon liralık para  transferini gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.
 

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