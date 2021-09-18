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Rüştü Onur Atilla'dan duygusal mesaj! 'Akbilimi bile sen dolduruyordun'
Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni toplayan Rüştü Onur Atilla, yedinci evlilik yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaştı.
2014 yılında nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Rüştü Onur Atilla-Sinem Ayyıldız çiftinden Atilla, evliliklerinin yedinci yılını kutlamak adına duygusal bir mesaj paylaştı.