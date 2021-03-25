Rusların gizli silahı: Ekranoplan! Dikkat çeken Türkiye detayı

Dünyanın en büyük savaş makinalarından biriydi. Tam olarak ne uçak ne de deniz taşıtıydı. Ama işlevi ve üstleneceği görevler açısından, bir savaşın kaderini tayin edecek role sahip olabilirdi. 15 yıl süreyle Hazar Denizinde test edildi. Hiç bir zaman ordu envanterine girmedi, fakat özellikle NATO belgelerinde "bir tehdit" olarak tanımlandı.
DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI
Bahsettiğimiz; CIA belgelerinde "Hazar Denizi Canavarı" olarak geçen bir askeri taşıt. SSCB'nin "Ekranoplan" adını verdiği bu dev cüsseli taşıtın ilk hedefi, KGB kayıtlarına göre; Türkiye'nin Karadeniz sahilleriydi. Uzun yıllar kaderine terk edilmiş ve hurdaya dönmüş bu taşıt, şimdi Hazar Denizi kıyılarından sergilenmek üzere Moskova'ya götürülüyor. (NTV)