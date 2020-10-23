Ruslar çaresiz! Bayraktar SİHA'nın iki sırrı ortaya çıktı

Azerbaycan ordusuna ait SİHA ve 'kamikaze drone'lar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda 40'ın üzerinde hava savunma sistemi ve bileşenini başarıyla vurdu. Libya ve Suriye sahasından sonra elde edilen bu başarının arka planında taktiksel planlamalar yatıyor. Rus hava savunma sistemlerinin zafiyetlerinin çok iyi hesap edildiğine dikkat çeken Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Bayraktar TB-2, Rus hava savunma sistemlerinin hem takip edemeyeceği yavaşlıkta uçuş yapıyor hem de MAM-L mühimmatlarını ulaşamayacakları menzilden atıyor. S-300'lerin olduğu bir sahada vızır vızır uçmalarının arka planında çok iyi harekat planlaması var" değerlendirmesinde bulundu.