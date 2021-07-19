Rus uzmanlardan, 15 Temmuz değerlendirmesi: Türk halkının zaferi!

Rusya Bilimler Akademisi (RAN) Doğu Bilimi Enstitüsü ile Çağdaş Türkiye Araştırma Merkezince, başkent Moskova'da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Rusya Bilimler Akademisi Doğu Bilimi Enstitüsü Müdürü Alikber Alikberov, burada yaptığı konuşmada, söz konusu darbe girişiminde "trajik" olayların yaşandığını söyledi.

Bu olayların, Orta Doğu bölgesini biçimlendirme girişiminin olduğuna dikkati çeken Alikberov, Rusya ve Türkiye'nin dış güçlerin bu girişimlerine karşı koyduğunu belirtti.



"Askeri darbenin başarısızlığı, Türkiye'nin zaferi"



Askeri uzman ve "Ulusal Savunma" dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Türkiye'nin dış siyasette milli çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, "Elbette darbe girişiminin hedefi, güçlü ve bağımsız Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ortadan kaldırılmasıydı." dedi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini yaptığına ve bu örgütün arkasında ABD'nin bulunduğuna dikkati çeken Korotçenko, şöyle devam etti:



"Türk halkının en büyük düşmanı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Erdoğan'ı yok etmeye ve iktidarı ele geçirmeye hazırdı. Darbe gerçekleşmiş olsaydı, Türkiye tekrar ABD'nin etkisinin bir unsuru olarak Batılı medeniyetin küresel projesine dahil edilirdi. Askeri darbenin başarısızlığı, Türkiye'nin zaferi ve ABD'nin ciddi yenilgisidir."