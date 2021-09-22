Rus uçağı radarda kayboldu

Yerel medya, Habarovsk şehri yakınlarında radarda son kez görünen AN-26 uçağında altı kişinin bulunduğunu bildiriyor.

Rus haber ajansları, Çin sınırına yakın konumdaki Habarovsk şehri yakınlarında bir askeri uçağın radarda kaybolduğunu duyurdu. AN-26 tipi uçakta altı mürettebatın bulunduğu biliniyor.

Interfax, Habarovsk şehrinin yaklaşık 40 kilometre uzağında radarda son kez görünen AN-26'nın teknik bir uçuş gerçekleştirdiğini aktarıyor. Ardından uçakla bir anda iletişim koptu ve radardan kayboldu.

Sovyetler Birliği yıllarından bu yana kullanılan Antonov-26 uçakları, son olarak bu yılın Temmuz ayında düşmüştü. Rusya 'nın doğusundaki Palana'daki havaalanı yakınlarında enkazına ulaşılan AN-26'da seyahat eden 28 kişi hayatını kaybetmişti.

2012 yılında ise Kamçatka'da bir dağa çakılan AN-26'da bulunan 14 mürettebattan 10'u ölmüştü. Kazada yaşamını yitiren iki pilotun da kanında alkole rastlanmıştı.