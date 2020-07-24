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Rus tur şirketleri Türkiye'ye yönelik tatil satışlarına başladı

AA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 18:18 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 18:18

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların tekrar başlamasına yönelik kararın ardından, tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik tatil paketi satışlarına başladıklarını duyurdu.


ATOR’dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle Rusya’da durdurulan uçuşların, 1 Ağustos’ta dört aylık aranın  ardından Türkiye ile tekrar başlatılacağına işaret edildi.
 
Kararın ardından Rus tur şirketlerinin de Türkiye’ye yönelik tur  satışlarına başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, “1 Ağustos’tan itibaren  İstanbul bağlantılı turların satışları başlatılırken, 10 Ağustos’tan itibaren  doğrudan Antalya uçuşlarıyla tur satışları yapılıyor.” denildi.
 
Açıklamada, tur fiyatlarının da “cazip seviyelerde” olduğuna işaret  edildi.
 
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugün yaptığı açıklamada,   Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta  başlayacağını belirterek, “Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve  Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya  başlayacak.” ifadelerini kullanmıştı.
 
Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus  vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer  alıyor. 

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