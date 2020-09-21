Rusya Savunma Bakanlığı, iki MiG-31 tipi savaş uçağının, Rusya sınırlarına yaklaşan İngiltereye ait R-1 Sentinel tipi gözetim uçağını engellediğini duyurdu. Rus medyası, NATO uçaklarının geçen ay boyunca Rusya sınırı yakınlarında keşif faaliyetlerini artırdığını duyurdu. Moskovanın, ABD ve NATO uçaklarının Rusya sınırına yakın bu tür düzenli uçuşlarının kaza riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.
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Rus savaş uçakları, İngiliz gözetim uçağını engelledi
DHA | 21 Eylül 2020 Pazartesi - 19:26 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 19:26