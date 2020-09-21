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Rus savaş uçakları, İngiliz gözetim uçağını engelledi

DHA |  21 Eylül 2020 Pazartesi - 19:26 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 19:26

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Barents Denizi üzerinde İngiltere'ye ait gözetim uçağını engellediği duyuruldu.


Rusya Savunma Bakanlığı, iki MiG-31 tipi savaş uçağının, Rusya sınırlarına yaklaşan İngiltereye ait R-1 Sentinel tipi gözetim uçağını engellediğini duyurdu. Rus medyası, NATO uçaklarının geçen ay boyunca Rusya sınırı yakınlarında keşif faaliyetlerini artırdığını duyurdu. Moskovanın, ABD ve NATO uçaklarının Rusya sınırına yakın bu tür düzenli uçuşlarının kaza riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.
 

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Rusya savaş uçakları İngiltere
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