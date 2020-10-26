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Rus savaş uçakları, İdlib'de Suriye Milli Ordusu güçlerini vurdu

AA |  26 Ekim 2020 Pazartesi - 12:39 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 12:54

Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu, çok sayıda asker hayatını kaybetti.


Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in  batısındaki Duveyle köyünde konuşlu SMO'ya bağlı Feylaku'ş Şam güçleri havadan  vuruldu.
 
SMO'nun eğitim alanına düzenlenen saldırıda çok sayıda asker hayatını  kaybetti.
 
Kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya'ya ait  olduğunu bildirdi.
 
İdlib'deki durum
Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana  toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı  bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney  bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma  bölgesi" oluşturuldu. 
 
Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4  bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile  ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. 
 
Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için  operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük  yerleşimi ele geçirdi. 
 
Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir  mutabakat sağlandı. 
 
Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde  korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin  saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
 

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Rus savaş uçakları idlib suriye rusya
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