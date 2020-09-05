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Rus savaş uçakları ABD bombardıman uçaklarını engelledi

DHA |  05 Eylül 2020 Cumartesi - 14:40 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 14:40

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi 8 Rus savaş uçağının, 3 ABD bombardıman uçağının Karadeniz üzerinde ülke sınırlarına girişini engellediğini duyurdu.


Rus savaş uçakları ABD bombardıman uçaklarını engelledi.Ulusal Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Su-27 ve Su-30 tipi 8 Rus savaş uçağının, Rusya sınırına doğru yaklaşan ABDye ait 3 B-52H tipi bombardıman uçağını engellediği belirtildi. Engellemenin ardından ABD uçaklarının rota değiştirerek Rus sınırından uzaklaştığı aktarıldı.
 
 

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